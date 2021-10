VDL NedCar gaat woensdag weer auto's produceren in de fabriek in het Limburgse Born, nadat moederbedrijf VDL vorige week slachtoffer was geworden van een cyberaanval. Het concern heeft "een veilige digitale omgeving" opgezet, waardoor de productie weer kan worden opgestart.

VDL werd vorige week getroffen door een grote computerkraak. Door de cyberaanval werden de systemen van het bedrijf uitgeschakeld. Onder andere de productie van de autofabriek van VDL NedCar in Limburg kwam daardoor stil te liggen.

Het concern heeft 105 bedrijven, in tientallen landen. Hoe de situatie bij andere bedrijven is, kan een woordvoerder niet vertellen. "Zodra we systemen bij andere onderdelen van VDL weer gaan opstarten, maken we meer bekend."

VDL maakte vrijdag bekend dat alle locaties van het concern waren getroffen door de computerkraak. De verschillende onderdelen zouden allemaal in "meer of mindere mate" zijn getroffen.

Over de aard van de cyberaanval doet VDL nog altijd geen uitspraken. Alles is nog in onderzoek, liet het bedrijf eerder weten. Of er aangifte is gedaan en of er bijvoorbeeld losgeld wordt geëist door criminelen, is niet naar buiten gebracht. Ook is niet bekend hoe groot de schade is.

Productie al aantal keer stilgelegd wegens chipstekort

De verwachting was eerder dat de band bij VDL NedCar op zijn vroegst donderdag zou gaan lopen, meldde De Limburger. In de reguliere planning waren vanwege het chipstekort alleen donderdag en vrijdag als productiedagen aangewezen. Door dat tekort werd de band al verschillende keren stilgelegd.

Er werken ruim vijftienduizend mensen voor VDL, in negentien landen. De VDL-bedrijven zijn onderverdeeld in vier divisies: Toeleveringen, Autoassemblage, Bussen en Eindproducten. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 4,7 miljard euro.