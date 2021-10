De wereldwijde verkoop van pc's is in het derde kwartaal van dit jaar gestagneerd. Het aantal verscheepte pc's groeit nog steeds, maar niet meer zo hard als eerder dit jaar, meldt marktonderzoeker IDC.

De groei lag wereldwijd op 3,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van dit jaar werd nog een groei van 13,2 procent doorgegeven.

IDC zegt dat de pc-markt voor het zesde kwartaal op rij een groei doormaakt, maar dat "onderdeeltekorten en logistieke uitdagingen" ervoor zorgen dat de groei iets afneemt. "Na een jaar van veel verkopen vanwege werken op afstand en thuis leren, was er een relatieve vertraging in de uitgaven", zegt IDC. In de Verenigde Staten nam het aantal verscheepte pc's voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie af.

Het marktaandeel van Lenovo is met 23 procent het grootst op de pc-markt, schrijft IDC. Daarna volgen HP (22,4 procent), Dell (14,4 procent), Apple (8,3 procent) en ASUS (7 procent). Van die vijf maakte Dell in het afgelopen kwartaal de grootste groei door vergeleken met vorig jaar: 26 procent. HP verloor juist het meeste marktaandeel: 5,8 procent.