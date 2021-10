Ruim zestienhonderd mensen hebben zich tot dusver ingeschreven bij een register dat hen uitsluit van online gokken: het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks). Dat meldt de Kansspelautoriteit (Ksa) na vragen van NU.nl. Cruks is op 1 oktober in het leven geroepen, tegelijk met de nieuwe wet Kansspelen op afstand.

Bij Cruks kunnen mensen zich inschrijven die bijvoorbeeld kampen met gokproblemen. Voor een zelfgekozen periode van minimaal zes maanden tot 99 jaar worden zij vervolgens geweerd van goksites en uit gokhallen. Aanbieders van goksites zijn verplicht het nieuwe register te gebruiken.

Het register is in het leven geroepen sinds de nieuwe wet Kansspelen op afstand. Sinds 1 oktober mogen tien bedrijven met een vergunning online kansspellen aanbieden in Nederland. Voorheen was het aanbieden van online gokken, op enkele uitzonderingen als TOTO na, illegaal. Veel Nederlanders weken daardoor uit naar buitenlandse sites.

Mensen kunnen zichzelf inschrijven voor Cruks, maar familie en vrienden kunnen dat ook voor hen doen. Daarvoor moet worden aangetoond dat iemand gokproblemen heeft. Zo moet de inschrijver kunnen bewijzen last te hebben van het gokgedrag van de ander en moeten andere vormen van hulp al geprobeerd zijn. Iemand moet bijvoorbeeld al hulp hebben gezocht voor gokproblemen bij de Ksa of overwogen hebben zichzelf in te schrijven bij Cruks.

Na minimaal zes weken wordt beoordeeld of een inschrijving geldig is. Ook kunnen mensen die door een ander worden ingeschreven bezwaar maken.

Vorige week kampte Cruks met een storing, waardoor de start van legaal online gokken werd uitgesteld. De Ksa laat nu weten dat alle systemen optimaal werken. Voor welke duur mensen zich gemiddeld hebben ingeschreven in het register, kan een woordvoerder niet vertellen.