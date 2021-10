Vodafone kampt dinsdagochtend met een storing, waardoor het niet voor iedereen mogelijk is om gebruik te maken van mobiel internet.

Vodafone bevestigt op zijn website dat er sprake is van een storing. Daardoor is de mobiele verbinding "niet optimaal". De provider zegt te werken aan een oplossing en biedt zijn excuses aan voor het ongemak.

Naast problemen met mobiel internet melden sommige mensen ook dat ze niet kunnen bellen. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. "Mobiel bellen en internetten via 2G werkt wel", zegt een woordvoerder van Vodafone.

Op de storingenwebsite Allestoringen.nl kwamen dinsdagochtend duizenden meldingen binnen van klanten die last hadden van de problemen.