Instagram test een manier om gebruikers ervan op te hoogte te brengen als de app problemen ondervindt, zoals storingen of andere technische mankementen. Dat schrijft het bedrijf in een blogbericht, een week nadat een grote storing bij Facebook ertoe had geleid dat onder meer Instagram zes uur lang onbereikbaar was.

Berichten die in het nieuwsoverzicht verschijnen, moeten mensen op problemen wijzen. Ook kan Instagram meldingen sturen als er een storing is of als die opgelost is.

"We gaan niet elke keer dat er een storing is een melding sturen", schrijft Instagram. "Maar als we zien dat mensen er last van hebben en antwoorden zoeken, kunnen we besluiten om hen ervan op de hoogte te brengen, zodat duidelijker wordt wat er aan de hand is."

De komende maanden wordt het melden van storingen getest in de Verenigde Staten. Afhankelijk van de uitkomsten van de test kan de functie breder worden uitgerold.

Vorige week dinsdag was er een grote storing bij Facebook, waardoor Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger urenlang onbereikbaar waren. Verkeerde configuratieaanpassingen aan de routers waren de voornaamste oorzaak, zei Facebook uiteindelijk.

Toch bleef het lang stil vanuit het bedrijf. Zo duurde het bijna een uur voordat Facebook op Twitter liet weten dat "sommige mensen" problemen ondervonden en bleef het lang onduidelijk om wat voor storing het ging.