Europese opsporingsinstanties hebben een frauduleus Duitstalig online beleggingsplatform offline gehaald. Het platform zou beleggers voor zeker 15 miljoen euro hebben opgelicht, schrijft Eurojust, het Europese ministerie van Justitie.

Bij een grootschalig onderzoek in samenwerking met Europol zijn acht locaties doorzocht en is een persoon aangehouden. Bij het onderzoek was onder meer de Nederlandse FIOD betrokken. Ook instanties uit Bulgarije, Cyprus, Duitsland en Oekraïne droegen bij.

De hoofdverdachte runde een beleggingssite, waarop hij mensen riskante investeringen liet doen. Maar na betaling kregen de investeerders hun geld nooit meer terug en bleven de beloofde hoge winsten uit.

Via sociale media en online advertenties werden mensen naar de site gelokt. Wanneer investeerders de organisatie belden om uitbetaald te worden, werden ze doorverbonden met Duitstalige callcenters die zich in andere landen bevonden. Door die callcenters werden de slachtoffers afgewimpeld.

De organisatie achter het platform had voor het grootschalige fraudeproject 250 domeinnamen in gebruik. Ook werden verschillende bedrijven geopend om het gestolen geld weg te sluizen.