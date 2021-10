Facebook heeft de werknemers uitgelegd hoe ze met hun familie en vrienden over het bedrijf kunnen praten, na de onthullingen van ex-medewerker Frances Haugen vorige week. Dat schreef The New York Times zondag op basis van een interne memo's die de krant heeft ingezien.

Een van de memo's bevat een lijst met gespreksonderwerpen, waaronder de ontkenning dat Facebook winst boven veiligheid op het platform stelt, schrijft de krant. Dit moet de werknemers helpen met "vrienden en familie die vragen stellen over recente gebeurtenissen".

Een andere memo, die door de communicatieafdeling van Facebook is opgesteld, zou werknemers instrueren om Haugen niet te bekritiseren bij verslaggevers. "Het is niet toegestaan en het is niet wie we zijn als bedrijf", schrijft directeur beleidscommunicatie Andrea Saul in de memo.

Volgens berichten op interne prikborden zou het personeel ook verdeeld zijn over de vraag of Haugen een juist beeld van Facebook heeft geschetst. In een bericht schrijven werknemers dat Haugen "dingen zei die veel mensen hier al jaren zeggen". Anderen vinden dat de ex-manager geen kennis heeft over sommige onderwerpen waarover ze sprak, beweert The New York Times.

"Omdat er zoveel over Facebook is gemeld wat niet klopt, denken we dat het belangrijk is om onze werknemers op de hoogte te brengen van de feiten", verklaart Facebook-woordvoerder Andy Stone aan de krant. Wat er precies wel en niet klopt aan Haugens onthullingen, licht de woordvoerder verder niet toe.