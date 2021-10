WhatsApp werkt aan een update voor het opnemen van spraakberichten, meldt WABetaInfo. Na de update hoeven gebruikers een gesproken bericht niet meer in één keer op te nemen, maar kunnen ze pauzes inlassen.

WhatsApp-gebruikers kunnen straks de opnameknop loslaten om te pauzeren en hem weer indrukken om de opname te hervatten. Als het hele spraakbericht is opgenomen, kan hij met de verzendknop verstuurd worden. Nu wordt een spraakbericht nog direct verzonden als de gebruiker de opnameknop loslaat.

Het is niet bekend of en wanneer WhatsApp de update doorvoert. Volgens WABetaInfo is de functie nu in ontwikkeling en komt die binnenkort uit als bèta voor iOS en Android.