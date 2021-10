FaceTime lijkt te werken in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), schrijft persbureau AP. Sinds Apples beldienst in 2010 werd uitgebracht, werd het in de VAE geblokkeerd.

AP meldt dat journalisten zonder problemen gebruik kunnen maken van de beldienst. Zij kunnen zowel video- als audiobellen in goede kwaliteit.

Het is niet duidelijk of de blokkade definitief is opgeheven of dat de dienst slechts tijdelijk werkt. Andere internetbeldiensten, zoals WhatsApp en Skype, werken namelijk nog niet. Er was geen officiële aankondiging dat FaceTime zou worden ingeschakeld. Ook Apple en de telecomwaakhond van de VAE hebben niet gereageerd.

In het verleden werkten soortgelijke diensten soms ook al even, tot de restricties weer werden aangehaald. Op het moment heeft de VAE een zone in Dubai ingesteld waar (tijdelijk) van verschillende internetbeldiensten gebruikgemaakt kan worden dankzij een wereldtentoonstelling.

De VAE blokkeert de diensten waarschijnlijk vanwege veiligheidsoverwegingen en om inkomsten van zijn staatsmonopolistische telecommunicatiebedrijven te beschermen. De autoriteiten hebben het verbod echter nooit publiekelijk toegelicht. Computers en telefoons van Apple die in de VAE worden verkocht, zijn doorgaans niet voorzien van de FaceTime-app.