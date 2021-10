Facebook heeft maatregelen aangekondigd om het welzijn van tieners op zijn platforms te verbeteren. Daarover sprak Facebook-topman Nick Clegg op CNN. Facebook werd er onlangs van beschuldigd dat zijn diensten schadelijk zijn voor kinderen.

Een van de maatregelen is dat tieners op Instagram regelmatig een melding krijgen waarin staat dat ze even een pauze moeten nemen. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend.

Jonge gebruikers die vaak naar berichten kijken die niet goed voor ze zijn, worden daarop gewezen. Ook wil Facebook ouders meer controle geven, zodat ze meer inzicht krijgen in wat hun kinderen online doen.

Clegg zei tegen CNN dat Facebook opener moet communiceren over de manier waarop algoritmes werken. Hij zegt ook dat het bedrijf flink investeert en diensten continu verbetert. "We kunnen niet iedereens leven perfect maken, maar we kunnen wel onze producten verbeteren, zodat ze veilig en fijn zijn om te gebruiken."

Facebook kreeg na de publicatie van een serie artikelen van The Wall Street Journal veel kritiek. Op basis van interne documenten van Facebook, die door klokkenluider Frances Haugen zijn verschaft, publiceerde de krant artikelen over de manier waarop Facebook werkt.

Volgens Haugen stelt Facebook het belang van winst maken boven het welzijn van gebruikers. Zo zou Facebook op basis van eigen onderzoek weten dat Instagram schadelijk kan zijn voor het zelfbeeld van tieners en daar niets aan doen. Ook zou het bedrijf verdeeldheid onder gebruikers hebben gezaaid, zodat ze vaker zouden inloggen. Facebook-baas Mark Zuckerberg deed de beschuldigingen af als onlogisch.

Aankondiging leidt tot kritiek en onduidelijkheid

Over de nieuwe maatregelen van Facebook is nog veel onduidelijk. Het bedrijf zegt tegen The Verge dat de plannen er liggen, maar dat ze nog niet worden getest. Ook ontbreken veel details over de werking van de updates die het welzijn van kinderen moeten verbeteren.

De Amerikaanse toezichthouder Fairplay uit in gesprek met USA Today kritiek op de nieuwe maatregelen. "Er is een hele goede reden om sceptisch te zijn", zegt topman Josh Golin. Volgens Fairplay helpt het niet om ouders meer toezicht te geven, omdat tieners geheime accounts aanmaken. Daarnaast zegt hij dat Facebook moet uitleggen hoe de nieuwe maatregelen precies werken en hoe effectief ze zijn.