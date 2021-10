Apple heeft de rechter die de zaak tegen Epic Games overziet vrijdag gevraagd om uitstel van het doorvoeren van het nieuwe App Store-beleid. Het bedrijf moet vanaf 9 december appontwikkelaars toestaan hun eigen betaalsystemen te gebruiken.

Apple zegt in een verklaring dat het opvolgen van het rechtelijk bevel "schadelijk is voor het bedrijf en zijn klanten". Het bedrijf vraagt om uitstel, omdat het hoger beroep een jaar kan duren.

"Het gevraagde uitstel stelt Apple in staat consumenten en de App Store te beschermen, terwijl het bedrijf de complexe en snel veranderende juridische, technologische en economische problemen aanpakt", zegt Apple. Het techbedrijf wil begin november een hoorzitting met de rechter over het uitstelverzoek.

De rechter oordeelde vorige maand dat Apple ontwikkelaars meer mogelijkheden moet geven bij aankopen buiten de App Store om. Het techbedrijf is het niet met de uitspraak eens en zei vrijdag in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Ook Epic Games is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Het bedrijf heeft verzocht het spel Fortnite weer toe te laten in de App Store, maar daar wil Apple niet aan beginnen.