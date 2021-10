EA Sports wil ervoor zorgen dat FIFA-spelers minder snel de controle over hun uitgaven verliezen. Het bedrijf overweegt om meer maatregelen te nemen met betrekking tot lootboxen, meldt de gameontwikkelaar in gesprek met Eurogamer.

Lootboxen in games worden al een tijdje bekritiseerd omdat het een vorm van gokken zou zijn. Mensen betalen voor virtuele spullen waarvan pas na betaling duidelijk wordt wat het is. In FIFA kopen mensen pakketjes en vinden ze daarin spelers, waarmee ze vervolgens in hun eigen team tegen anderen kunnen voetballen.

EA Sports nam al eerder maatregelen door sinds juni te laten zien wat er in FIFA-lootboxen zit, maar volgens EA-chef Chris Bruzzo worden er gesprekken gevoerd over nieuwe maatregelen. Het bedrijf denkt bijvoorbeeld aan ouderlijk toezicht en het beter informeren van spelers. Volgens Bruzzo is het geen optie om lootboxen helemaal uit FIFA te schrappen.

Volgens EA Sports zijn de maatregelen niet nodig voor de gemiddelde spelers. Wel zijn ze noodzakelijk voor mensen die verslaafd zijn aan FIFA en daar veel geld aan uitgeven. Concrete plannen zijn er nog niet, maar volgens Bruzzo worden er gesprekken over het onderwerp gevoerd.

Lootboxen zijn in Nederland overigens verboden. De Kansspelautoriteit beschouwt het spelelement rond de digitale pakketten in FIFA als gokken.