Facebook gaat bij nader inzien toch maatregelen nemen tegen de illegale verkoop van delen van het Amazoneregenwoud in Brazilië op Facebook Marketplace, meldde BBC News vrijdag.

De Britse nieuwszender onthulde in februari in een documentaire dat delen van het beschermde regenwoud te koop werden aangeboden via Facebook. Het ging om onder meer nationale parken en leefgebieden van oorspronkelijke bewoners. Sommige lappen grond waren honderden voetbalvelden groot.

Facebook meldde destijds dat het bereid was om samen te werken met de lokale autoriteiten, maar dat het niet uit eigen beweging tegen de verkopers zou optreden. Daar komt het platform nu van terug.

Facebook zegt dat het nieuwe advertenties voortaan zal identificeren en blokkeren. Hoe het platform van plan is om deze advertenties te vinden, meldt het niet.

Het nieuwe beleid geldt overigens alleen voor advertenties over het Amazoneregenwoud. Facebook gaat niet actief op zoek naar advertenties over andere regenwouden en natuurgebieden op aarde.