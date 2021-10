Apple gaat in beroep tegen de uitspraak van een Amerikaanse rechter in de zaak tegen gameontwikkelaar Epic Games. De rechtbank oordeelde vorige maand dat het bedrijf moet toestaan dat appontwikkelaars hun eigen betaalsystemen gebruiken, in plaats van die van de techreus.

Het conflict begon in augustus vorig jaar, toen Apple Fortnite uit de App Store haalde. Veel ontwikkelaars die apps aanbieden in de App Store betalen per verkoop 30 procent aan Apple en houden 70 procent zelf. Omdat Epic Games dat percentage te hoog vond, besloot het een eigen betaalsysteem in Fortnite te bouwen om de commissie te omzeilen.

Dat was tegen de regels van Apple, waarna Fortnite uit de App Store werd gehaald. Vervolgens klaagde Epic Games Apple aan. Volgens Epic Games is de commissie van 30 procent te hoog, maar kunnen ontwikkelaars niet anders, doordat de App Store de enige manier is om apps aan te bieden aan iPad- en iPhone-bezitters.

De rechter oordeelde vorige maand dat Apple ontwikkelaars meer mogelijkheden moet geven bij aankopen buiten de App Store om, maar zei ook dat Apple zich niet schuldig heeft gemaakt aan illegaal monopoliegedrag.

Ook Epic Games is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Het bedrijf heeft verzocht Fortnite weer toe te laten in de App Store, maar daar wil Apple niet aan beginnen.