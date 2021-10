Duizenden gebruikers maken vrijdagavond melding van nieuwe problemen bij Facebook, Instagram, WhatsApp en Facebook Messenger. Facebook heeft via Twitter bevestigd dat er nieuwe problemen bij het bedrijf zijn, maar de storing lijkt niet alle gebruikers te treffen; veel mensen melden ook dat de apps voor hen 'gewoon' werken.

Op de websites van Downdetector en Allestoringen.nl komen sinds 20.45 uur respectievelijk tienduizenden en honderden reacties binnen dat bijvoorbeeld apps niet willen openen, video's niet willen laden en stories niet geopend kunnen worden.

"We zijn ervan op de hoogte dat sommige gebruikers problemen ervaren als zij onze platformen willen gebruiken. We zijn bezig om dingen te herstellen en bieden onze excuses aan voor het ongemak", laat Facebook in een korte verklaring weten.

De platformen waren maandagavond ook urenlang niet bereikbaar voor gebruikers van over de hele wereld. Die storing werd volgens het bedrijf veroorzaakt door een verkeerde instelling tijdens het uitvoeren van een update.

Een woordvoerder van Facebook was vrijdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.