De problemen met de controller van de Nintendo Switch zullen waarschijnlijk nooit helemaal verdwijnen. De Japanse fabrikant heeft nog geen zicht op een permanente oplossing, heeft directeur van de hardwareafdeling Ko Shiota in een interview gezegd.

Nintendo kampt al langer met een technisch probleem dat 'Joy-Con drift' wordt genoemd. Hierdoor bewegen personages in het spel zonder dat de controller wordt aangeraakt, wat driften wordt genoemd. De problemen ontstonden net na de introductie van de Nintendo Switch in 2017.



Shiota zegt wel dat de controller sinds het uitbrengen van de console is verbeterd. Ook worden er nog altijd verbeteringen doorgevoerd.

De directeur vergelijkt de problemen met de Joy-Cons met autobanden. "Die slijten wanneer een auto beweegt, omdat ze continu frictie hebben met de grond om te kunnen draaien."

De problemen kunnen daardoor waarschijnlijk nooit helemaal worden opgelost, maar Nintendo zegt de defecte controllers wel te onderzoeken. Zo wil de fabrikant kijken hoe het ervoor kan zorgen dat ze minder snel slijten.

De Consumentenbond meldde vorig jaar klachten te verzamelen van mensen die problemen ondervinden met de controller van hun Nintendo Switch. Dat doet de bond met nog acht andere consumentenorganisaties in Europa.