Industriebedrijf VDL kampt een dag nadat het werd getroffen door een cyberaanval nog steeds met problemen. Zo ligt de autofabriek van VDL-Nedcar in Born nog steeds deels stil. VDL laat weten dat alle 105 bedrijven van het concern nog steeds in "meer of mindere mate" last hebben van de computerkraak.

Wat de situatie per bedrijf is, kan een woordvoerder niet vertellen. Wel deelt hij mee dat alle bedrijven van VDL wereldwijd door de cyberaanval getroffen zijn.

De aanval raakte de bedrijfsvoering in de fabriek in Born donderdag al flink. Doordat de systemen uitgeschakeld waren, was het voor medewerkers van de Nederlandse autofabriek bijvoorbeeld niet mogelijk om te mailen. Ook trof de aanval de productie van de fabriek, waardoor medewerkers uit de productieketens van het bedrijf naar huis werden gestuurd.

Over de aard van de cyberaanval doet VDL nog altijd geen uitspraken. Alles is nog in onderzoek, vertelt een woordvoerder. Of er aangifte is gedaan en of er bijvoorbeeld losgeld wordt geëist door criminelen, is niet naar buiten gebracht.

De woordvoerder licht toe dat hier op korte termijn niets over bekend zal worden Ook is niet bekend hoe groot de schade als gevolg van de stilliggende productie in bijvoorbeeld Born is.

Er werken ruim vijftienduizend medewerkers voor VDL, in negentien landen. De VDL-bedrijven zijn onderverdeeld in vier divisies: Toeleveringen, Autoassemblage, Bussen en Eindproducten. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 4,7 miljard euro.