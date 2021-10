Rusland was in het afgelopen jaar verantwoordelijk voor 58 procent van de hacks die in opdracht van een overheid werden uitgevoerd. Dat schrijft Microsoft althans in zijn Digital Defense Report, waarvoor de periode juni 2020 tot juli 2021 werd onderzocht.

De Russische cyberaanvallen waren volgens Microsoft ook succesvoller vergeleken met een jaar eerder. Van alle staatshacks door Rusland in het afgelopen jaar slaagde 32 procent. Dat was een jaar eerder nog 21 procent.

Na Rusland voerden Noord-Korea, Iran, China, Zuid-Korea en Turkije de meeste aanvallen uit. Bijna de helft van alle door Microsoft gemeten aanvallen was gericht tegen de Verenigde Staten.

Vorig jaar werd de Amerikaanse softwareleverancier SolarWinds aangevallen. Daarvan werd een groot aantal bedrijven slachtoffer, waaronder Microsoft, maar ook verschillende Amerikaanse overheidsinstanties. Volgens beveiligingsexperts zit Rusland ook achter deze aanval.

Microsoft zegt dat spionage het belangrijkste doel is bij staatshacks, maar er waren ook andere bedoelingen. Volgens het bedrijf heeft Iran zijn cyberaanvallen op Israël in het afgelopen jaar verviervoudigd, vanwege spanningen tussen die twee landen. Noord-Korea nam juist cryptobedrijven onder vuur om zijn economie overeind te helpen.

Van alle aanvallen was 21 procent tegen consumenten gericht en 79 procent tegen organisaties. De meest aangevallen sectoren waren overheden en non-profitorganisaties.