Facebook heeft Louis Barclay, maker van de browserextensie Unfollow Everything, voor het leven van zijn diensten verbannen. Dat schrijft Barclay op Slate. Hij moet daarnaast beloven nooit meer een programma te maken dat raakt aan diensten van Facebook.

Met Unfollow Everything konden mensen hun volledige nieuwsoverzicht leegmaken door al hun vrienden, groepen en pagina's te ontvolgen. De extensie was ontwikkeld om mensen te helpen minder tijd op Facebook door te brengen.

Maar advocaten van Facebook stuurden een brief naar Barclay, waarin hem werd gezegd dat hij met zijn extensie moest stoppen. "Ze dreigden met juridische stappen en hebben mijn Facebook- en Instagram-accounts gesloten", schrijft hij.

Iemand ontvolgen is iets anders dan ontvrienden. Met de tool blijft enkel het nieuwsoverzicht leeg. De gebruiker blijft nog wel vrienden met de mensen waarmee hij eerst bevriend was. "Het zorgt ervoor dat je Facebook zonder het overzicht kan gebruiken, of dat je juist beter kan bepalen wie er wel en niet op verschijnen."

De extensie is inmiddels uit de Web Store voor de Chrome-browser verdwenen.