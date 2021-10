Google zal geen advertenties meer plaatsen bij websites waar desinformatie over het klimaat getoond wordt. Dat nieuwe beleid geldt zowel voor de zoekmachine als voor videoplatform YouTube, meldt het bedrijf.

Het platform hoopt zo te voorkomen dat mensen geld verdienen met content die "de oorzaken van klimaatverandering verkeerd weergeeft".

Ontkennen dat de temperatuur wereldwijd stijgt, klimaatverandering omschrijven als een "hoax" of niet toe willen geven dat menselijke activiteit bijdraagt aan het klimaatprobleem zijn volgens Google voorbeelden van nepnieuws over het klimaat. "Adverteerders willen niet dat hun advertenties naast dit soort beweringen worden weergeven", aldus Google.

Het bedrijf zet zich in om "duurzame praktijken te promoten" en zo klimaatverandering aan te pakken. Nepnieuws en desinformatie over het klimaatprobleem zal via Google en YouTube vindbaar blijven, maar de makers kunnen er op deze manier geen geld meer aan verdienen.

Facebook, de grootste concurrent van Google op de digitale advertentiemarkt, doet pogingen om wetenschappelijke kennis over het klimaat toegankelijker te maken. Het platform heeft echter geen advertentieverbod.