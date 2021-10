Het populaire voetbalspel FIFA krijgt mogelijk een nieuwe naam. Ontwikkelaar EA Sports overweegt een naamsverandering, meldt het bedrijf donderdag op zijn website.

Het bedrijft zegt erover na te denken de overeenkomst over de naamrechten met de internationale voetbalbond FIFA te herzien. Waarom de ontwikkelaar dat overweegt, wordt niet gemeld.

Of EA Sports al een andere naam in gedachten heeft, is niet duidelijk. De ontwikkelaar zegt daar nog niets over. De overeenkomst tussen EA en FIFA over de naam van de games staat los van de andere samenwerkingen en licenties, benadrukt EA-topman Cam Weber.

Het bedrijf zegt niet te willen stoppen met het maken van voetbalgames. "De toekomst van voetbal is groot en rooskleurig. Onze prioriteit is ervoor zorgen dat we alle kansen hebben om 's werelds beste interactieve voetbalervaringen te blijven leveren."