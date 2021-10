Auris, een zorgverlener voor mensen met spraak-, taal- en gehoorproblemen, is vorige week slachtoffer geworden van een hackaanval. Daarbij zijn bedrijfs- en cliëntgegevens uit 2004 tot 2021 gestolen, schrijft de organisatie donderdag.

Auris laat weten dat er gegevens met een "laag en een hoog risico" zijn buitgemaakt. "Onder het lage risico vallen namen, adressen en woonplaatsen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Wat de organisatie met het hoge risico bedoelt, wil de woordvoerder niet zeggen.

Momenteel werken enkele systemen binnen Auris niet. De instelling is daardoor onder andere niet bereikbaar via de mail. Er is sprake van een aanval met gijzelsoftware waarbij losgeld werd geëist, benadrukt de woordvoerder.

Er is contact geweest met hackers, maar het geëiste losgeldbedrag wil de zegsvrouw niet delen. Ook kan ze nog niet mededelen of het bedrag is betaald.

Auris sprak van computerstoring

De hackers kwamen binnen via een server van de organisatie. Op 29 september werd de aanval ontdekt, maar de instelling schreef op 4 oktober eerst dat het ging om een grootschalige computerstoring.

Alle mensen van wie de gegevens zijn gestolen, worden de komende tijd ingelicht, laat de organisatie weten. Ook is er aangifte gedaan bij de politie en is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Auris is vooral actief in Midden- en Zuidwest-Nederland en heeft tientallen scholen in het speciaal onderwijs. Ook vallen verschillende zorginstellingen, audiologische centra en ambulante diensten onder Auris.