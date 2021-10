Wat is de beste fotocamera met superzoom? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Wil je graag ver inzoomen, geen lenzen wisselen en vind je een grotere camera prettig? Kies dan voor een superzoomcamera. De vorm van een superzoomcamera lijkt erg op de vorm van een spiegelreflexcamera. Je kunt alleen de lens niet wisselen.

Dit type camera heeft vaak een gigantisch zoombereik, waardoor je ver weg gelegen onderwerpen heel dichtbij kunt halen. Je levert meestal wel ietsje in op de fotokwaliteit.

De Consumentenbond test superzoomfotocamera's op onder meer fotokwaliteit, film- en videokwaliteit, resolutie en scherpte en bediening. Van de geteste superzoomcamera's is een model van Sony Beste uit de Test. Een camera van Panasonic is Beste Koop.

Beste uit de Test: Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV

De Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV is een zeer goede maar prijzige camera met een groot zoombereik, waarbij veel licht op de sensor kan vallen (diafragma 2.8 - 4). Deze camera heeft een mooi design en voelt aan als metaal.

Boven op het apparaat zit een klein display waarop je instellingen kunt aflezen. Er is genoeg ruimte voor de duim op de achterkant en de knoppen op de camera zijn goed geplaatst. Daarnaast heeft hij een prettige zoeker.

Opvallend is de Carl Zeiss-lens met diafragmaring op de lens die zowel stapsgewijs als traploos werkt. De lens heeft bovendien een ring om scherp te stellen en op de camera zit een aansluiting voor een hoofdtelefoon én microfoon.

De fotokwaliteit is goed en de videokwaliteit is zeer goed. Ook het scherm en de zoeker komen als zeer goed uit de test.

Als je zo'n dure superzoomcamera overweegt, is het zeker de moeite waard om ook te kijken naar systeemcamera's met verwisselbare lenzen. Het aanbod van systeemcamera's is een stuk groter en er zijn ook lenzen met een flink zoombereik, voor als je niet steeds wilt wisselen van lens.

Beste Koop: Panasonic Lumix DMC-FZ82

De Panasonic Lumix DMC-FZ82 scoort weliswaar niet zo hoog als de Sony, maar hij is wel heel veel goedkoper. De camera ligt lekker en stevig in de hand, heeft een aanraakscherm en er is genoeg ruimte voor je duim op de achterkant.

Het menu van deze Panasonic is eenvoudig te bedienen en de knoppen zijn goed geplaatst. Helaas oogt en voelt deze camera als plastic en is er een regenboogeffect te zien in de zoeker.

Daar staat tegenover dat de bediening goed is en ook de resolutie en scherpte zijn goed. De fotokwaliteit en kleurweergave zijn voldoende. Met deze camera kun je ook video's maken. De kwaliteit van die video's is ruim voldoende.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.