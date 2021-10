De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zou hebben geconstateerd dat Apple de concurrentie belemmert door softwareontwikkelaars te verplichten het betaalsysteem van de techgigant te gebruiken. De Nederlandse waakhond zou het bedrijf hebben opgedragen dat beleid te veranderen, meldt persbureau Reuters donderdag op basis van vier anonieme bronnen.

Een woordvoerder van de ACM wil niet bevestigen of de waakhond al tot een oordeel is gekomen. "Ik kan alleen zeggen dat het onderzoek is afgerond. Nu staat het iedere betrokken partij vrij om een voorlopige voorziening aan te vragen. Totdat de rechter uitspraak heeft gedaan, kan ik niets over de zaak zeggen."

De ACM opende het onderzoek naar Apple in 2019. Volgens Reuters heeft de toezichthouder Apple geen boete opgelegd, maar wordt het bedrijf wel gedwongen om het beleid aan te passen. Om welke veranderingen het gaat, is nog onduidelijk.

Een Amerikaanse rechter oordeelde vorige maand al dat Apple appontwikkelaars moet toestaan hun eigen betaalsystemen te gebruiken in plaats van dat van de techreus. Veel ontwikkelaars die in de App Store apps aanbieden, betalen per transactie 30 procent aan Apple en houden 70 procent zelf.

Gameontwikkelaar Epic Games vond dat percentage te hoog en besloot een eigen betaalsysteem aan het spel Fortnite toe te voegen om zo de commissie te omzeilen. Dat was tegen de regels van Apple, waarna de game uit de App Store werd gehaald. Epic Games besloot daarop de techgigant aan te klagen.