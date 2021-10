Laat Netflix kiezen wat je volgende serie of film wordt en vertaal makkelijk Nederlands naar Fries en vice versa. Dit zijn de apps van de week.

Netflix

Netflix kan nu voor jou kiezen wat je gaat kijken. Als je niet kunt beslissen, of je gewoonweg geen zin hebt om door de eindeloze lijsten met series en films te struinen, druk je op de shuffleknop. Dan start er direct een serie of film waarvan Netflix denkt dat jij die leuk vindt.

Zodra een show start, staat erbij waarom Netflix deze voor jou heeft uitgekozen. Dat is gebaseerd op dingen die je eerder hebt gekeken. Bevalt de keuze van Netflix niet, dan kun je door naar de volgende optie - het nieuwe zappen.

De functie is voor Netflix natuurlijk ook een handige manier om zijn eigen producties meer onder de aandacht te brengen.

De Play Something-functie is nu eerst alleen voor Android-gebruikers beschikbaar, maar komt later ook naar iOS. De functie was al beschikbaar voor tv's.

Download Netflix voor Android of iOS (gratis).

1 Zo werkt Play Something op Netflix

Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds

Dragon Quest The Adventure of Dai is een Japanse mangareeks die gebaseerd is op de populaire Dragon Quest-videogames. Inmiddels wordt er een nieuwe op de strip gebaseerde tv-serie uitgezonden en nu kun je dus ook een flitsende game spelen.

A Hero's Bond combineert de endless runner met een vechtgame. Jij bestuurt de leider van een gezelschap, terwijl je samen door de wereld rent. Zodra je vijanden tegenkomt, worden die automatisch verslagen.

Het wordt interessant zodra er grotere en sterkere vijanden op het toneel verschijnen. Want dan moet je goed nadenken en snel reageren. Je hebt speciale aanvallen, je kunt verdedigen, je kunt een stap achteruit zetten en met de juiste timing kun je de tegenstander onderbreken. Duurt een gevecht lang genoeg, dan kun je een spectaculaire speciale aanval ontketenen.

A Hero's Bond is een gacha-game. Dat betekent in dit geval dat je geld kunt uitgeven aan nieuwe wapens, maar dat je van tevoren niet weet welk wapen je dan krijgt.

Download Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds voor Android of iOS (gratis).

1 Trailer Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds

Oersetter

Fries is al vijf jaar onderdeel van Google Translate, waardoor je woorden en zinnen makkelijk kunt vertalen. Nu is er ook eindelijk ook een handige app die zich helemaal specialiseert in het vertalen tussen Nederlands en Fries.

De app heet Oersetter, wat volgens de app naar het Nederlands kan worden vertaald als 'overzetter' en 'vertaler'. De makers hadden ongetwijfeld die tweede vertaling in het achterhoofd.

In het hoofdscherm van de app zijn losse woorden te vertalen. Die vul je in bij het Nederlandse vakje waar 'Woord invoeren' staat of het Friese vakje waar 'Wurd Ynfiere' staat. Druk vervolgens op de grote vertaalknop en je krijgt resultaat. Onder in het scherm staat een extra knop waar je op kunt tikken om een langere tekst te vertalen.

De app is in het leven geroepen in samenwerking met onderwijsinstituut Fryske Akademy. Leuk detail is dat vanuit de Fryske Akademy ook het eerste mailtje naar Google werd verzonden met de vraag of Fries in Google Translate opgenomen kon worden.

Download Oersetter voor Android of iOS (gratis).

1 Zo werkt de Oersetter-app