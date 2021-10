Facebook heeft het werk aan een aantal "nieuwe producten" van het platform tijdelijk stopgezet na de kritiek die het bedrijf de afgelopen tijd kreeg, melden bronnen aan The Wall Street Journal.

Welke nieuwe producten uitgesteld worden, is niet duidelijk. Ook zou het bedrijf nieuwe functies en uitbreidingen van bestaande onderdelen van het platform tijdelijk hebben stilgelegd.

De bronnen vertellen aan The Wall Street Journal dat een grote groep mensen binnen Facebook momenteel bezig is met reputatiebeoordelingen van het bedrijf. Ze onderzoeken hoe Facebook mogelijk bekritiseerd kan worden en zouden ervoor zorgen dat producten nadrukkelijk geen negatieve invloed op kinderen hebben.

De berichten komen kort nadat een oud-werknemer van Facebook zaken over het beleid van het bedrijf had geopenbaard. Facebook zou volgens de klokkenluider stelselmatig winstgevendheid boven veiligheid hebben gesteld. Ook zou het bedrijf hebben bijgedragen aan de bestorming van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington van begin dit jaar.

Verder stelde Facebook eerder de komst van een speciale versie van de Instagram-app voor kinderen uit, nadat uit interne documenten was gebleken dat Facebook wist dat Instagram slecht zou zijn voor het zelfbeeld van tieners.