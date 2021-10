Streamingplatform Twitch heeft bevestigd dat er bij een datalek informatie op straat is beland. De kwetsbaarheid ontstond door een fout in de instellingen van een Twitch-server, meldt het bedrijf in een update op zijn website.

Woensdag deelde een hacker 125 GB aan gegevens op het internetforum 4chan. Volgens de hacker ging het om onder meer de broncode van Twitch en de uitbetalingsinformatie van gebruikers.

Twitch maakt zelf niet bekend wat voor en hoeveel informatie er is gelekt. De dienst zegt "geen indicatie" te hebben dat er ook inloggegevens van gebruikers zijn gestolen.

"Op dit moment doen we onderzoek", schrijft Twitch. "We proberen de impact nog in kaart te brengen. Volledige creditcardnummers worden niet door Twitch bewaard, dus die zijn niet ingezien."

De hacker die de informatie op 4chan deelde, zei de gegevens te hebben gestolen om onrust te veroorzaken en concurrentie in de streamingwereld te bevorderen. Naar eigen zeggen heeft hij dat gedaan omdat "de gemeenschap van Twitch een walgelijke en giftige beerput is".