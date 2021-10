Netflix verhoogt de prijzen voor Nederlandse abonnees. Twee van de drie abonnementen worden een paar euro per maand duurder, alleen het Basic-abonnement verandert niet.

De prijs van een Standaard-abonnement, waarmee films en series in hd gestreamd kunnen worden, gaat met 3 euro per maand omhoog. Het abonnement kost voortaan 13,99 euro in plaats van 10,99 euro.

Het duurste abonnement, Premium, gaat met 2 euro per maand omhoog. Dat abonnement kost voortaan 15,99 euro per maand. Met deze optie is het mogelijk om video's in 4K-resolutie te bekijken. Ook kunnen er met Premium in totaal vier apparaten tegelijk naar Netflix kijken.

Het Basic-abonnement is het enige optie dat niet duurder wordt. Met dit abonnement van 7,99 euro per maand kan op één scherm tegelijk gekeken worden. Ook is er geen hd- of 4K-resolutie beschikbaar.

Netflix zegt dat de prijzen voor nieuwe leden gelden, maar dat ze geleidelijk worden toegepast op alle huidige leden. Als een abonnement verandert, worden mensen daar een maand van tevoren op gewezen per e-mail.

Netflix investeert extra inkomsten in nieuwe series en films

De vorige keer dat Netflix zijn prijzen verhoogde, was vier jaar geleden. Netflix laat in een reactie aan NU.nl weten dat de extra inkomsten als gevolg van de prijsveranderingen worden "geïnvesteerd in nieuwe series en films en verbeteringen van het product".

Zo moet het geld in onder meer originele series en films van Netflix terechtkomen. "De komende tijd zijn er nog een groot aantal lokale Originals in aantocht, waaronder Undercover, Misfit: de serie, Dirty Lines en Fuck de Liefde 2. We zullen ons aanbod continu blijven uitbreiden en verbreden."