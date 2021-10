Sjeik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum is met behulp van tussenpersonen en de omstreden spionagesoftware Pegasus binnengedrongen op de telefoon van zijn ex-vrouw, prinses Haya Bint Al Hussein. Dat is de conclusie van een hooggerechtshof in Londen, schrijft The Guardian woensdag.

Met hulp van anderen heeft de sjeik niet alleen zijn ex-vrouw, maar ook telefoons van vijf mensen in haar omgeving gehackt. Het gaat daarbij om twee van haar advocaten, twee beveiligers en haar persoonlijke assistent.

De Pegasus-software is omstreden. Als het programma op een telefoon wordt geïnstalleerd, verschaft het hackers toegang tot enorm veel informatie. Zo zijn locaties en sms'jes af te lezen en kan worden meegeluisterd tijdens telefoontjes.

De telefoon van prinses Haya zou vorig jaar in juli en augustus elf keer zijn gehackt in opdracht van sjeik Mohammed. De hacks vonden plaats tijdens de scheiding, terwijl prinses Haya met twee kinderen naar Londen was gevlucht. Bij een van de hacks werd volgens de rechter 256 MB aan data gekopieerd.

Prinses Haya zei zich "opgejaagd en achtervolgd" te voelen nadat informatie over het gebruik van de spionagesoftware bekend was geworden. Sjeik Mohammed ontkent iets van de hacks af te weten. Hij zegt dat hij geen instructies heeft gegeven aan wie dan ook om de software in te zetten.