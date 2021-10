Google heeft nieuwe functies aangekondigd waarmee het bedrijf gebruikers wil helpen hun CO2-voetafdruk te verkleinen. De functies zitten onder andere in Google Maps en de zoekmachine. Ze moeten gebruikers helpen bij het maken van milieuvriendelijkere keuzes.

Wie straks in Google op zoek gaat naar informatie over klimaatverandering, zal bovenaan als eerste geverifieerde informatie van gezaghebbende autoriteiten aantreffen, zegt het techbedrijf. Google gebruikt hiervoor onder andere informatie van de Verenigde Naties.

Ook voert het bedrijf wijzigingen door aan de resultaten die verschijnen als gebruikers zoeken naar vliegreizen op Google. Bij vluchten komt te staan hoeveel CO2 ze uitstoten. Ook hotels worden voorzien van een duurzaamheidskenmerk.

In Google Shopping gaat het bedrijf vanaf 2022 aangeven hoe duurzaam elektrische apparaten zijn en in Google Maps gaat het milieuvriendelijke routes aangeven, waarbij de gebruiker zo min mogelijk uitstoot.

Ook komen er updates voor Nest-thermostaten die gebruikers moeten helpen duurzamer met energie in huis om gaan. Of deze updates naar Nederland komen, is nog onduidelijk.

Google zegt in te zien dat klimaatverandering het grootste probleem van deze tijd is. Het bedrijf doet momenteel onderzoek naar het verduurzamen van stoplichten, door auto's efficiënter te laten passeren en hoopt in 2030 alle datacenters en Google-campussen CO2-neutraal te maken.