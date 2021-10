Een anonieme hacker beweert 125 GB aan data van streamingplatform Twitch online te hebben gezet, meldt Video Games Chronicle woensdag. Het zou onder andere gaan om de broncode en uitbetalingsinformatie van gebruikers.

De hacker heeft de data op internetforum 4Chan gedeeld. De persoon zegt de gegevens te hebben gestolen om onrust te veroorzaken en concurrentie in de streamingwereld te bevorderen en omdat "de gemeenschap van Twitch een walgelijke en giftige beerput is".

De data zouden maandag zijn gestolen. Volgens Video Games Chronicle zou Twitch inmiddels op de hoogte zijn van het lek, al heeft het streamingplatform nog niet officieel gereageerd. Of de data echt zijn, moet nog blijken.

Het lek zou onder andere gegevens over de inkomsten van streamers bevatten. Hieronder vallen ook bekende streamers die met het platform samenwerken en daar veel geld aan zouden verdienen.

Of er ook wachtwoorden zijn gelekt, is nog helemaal niet duidelijk. Toch raadt Video Games Chronicle alle gebruikers alvast aan om hun wachtwoord te veranderen en tweestapsverificatie in te schakelen.