LinkedIn moet het verwijderde profiel van Tweede Kamerlid Wybren van Haga binnen drie werkdagen weer toelaten, heeft de rechtbank Noord-Holland woensdag in een kort geding bepaald.

Het account van de politicus werd door LinkedIn verwijderd omdat hij meerdere berichten met desinformatie over het coronavirus heeft geplaatst. Daarop spande de voorman van de partij Belang van Nederland een kort geding aan, waarin hij eiste dat LinkedIn hem weer toelaat op het platform.

De rechter heeft woensdag besloten dat LinkedIn hem weer moet toelaten. Het platform hoeft negen verwijderde berichten van de politicus echter niet terug te zetten, omdat er wel degelijk sprake was van desinformatie over het coronavirus. Ook hoeft het platform geen rectificatie te plaatsen, zoals Van Haga wel had geëist.

LinkedIn heeft het profiel van het Kamerlid binnen een jaar twee keer verwijderd. De eerste keer was in december vorig jaar, maar enkele dagen later werden de beperkingen weer opgeheven. Afgelopen juni werd hij opnieuw van het platform verwijderd; toen leek dat definitief.

Volgens de rechtbank heeft LinkedIn zijn beleid op het gebied van desinformatie "nauwelijks uitgeschreven". In de gebruikersvoorwaarden staat alleen dat gebruikers geen content mogen delen die ingaat tegen richtlijnen van "toonaangevende, wereldwijde gezondheidsorganisaties en overheidsinstellingen".

Volgens de rechtbank is niet duidelijk genoeg waar de grens loopt tussen berichten die daar volledig mee in strijd zijn en berichten die kritische kanttekeningen bij die richtlijnen plaatsen.

"Geweldig dat de rechter heeft besloten om dit buitenproportioneel paardenmiddel te schrappen en LinkedIn heeft opgedragen om mijn profiel weer terug te plaatsen. Een overwinning voor het vrije woord, een overwinning voor de democratie waarin volksvertegenwoordigers moeten kunnen zeggen wat ze vinden", reageert Van Haga.