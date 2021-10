Een inhuurkracht van de gemeente Aalten heeft per ongeluk de burgerservicenummers en andere persoonlijke gegevens van duizenden inwoners naar een vreemd en willekeurig e-mailadres gestuurd. Het gaat om gegevens van alle Aaltenaren van 4 tot en met 23 jaar.

De medewerker werkte aan een rapportage over de leerplicht in Aalten, dat ingestuurd moest worden naar onder meer de Rijksoverheid. De inhuurkracht kreeg het werk echter niet af en wilde het naar een eigen privémail sturen.

Dat is niet toegestaan, maar de inhuurkracht maakte ook een spelfout in het mailadres. Daardoor werden de gegevens van ongeveer 5.500 mensen naar een onbekende ontvanger verzonden. Naast burgerservicenummers gaat het om namen, adressen en leeftijden, vertelt een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl.

De fout is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aalten schrijft in de brief aan de ouders dat de gemeente de kans op identiteitsfraude wel klein acht. Het is namelijk niet bekend of het e-mailadres wel echt in gebruik is.

Aalten belooft ouders te informeren als er meer bekend wordt. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de medewerker is aangesproken, maar dat diegene de werkzaamheden bij de gemeente wel mag voortzetten.