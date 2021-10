De fotograaf die in 2003 een foto maakte van Britney Spears en Madonna die tijdens de Video Music Awards op het podium zoenden, gaat dat beeld als NFT veilen. Volgens TMZ zal fotograaf John Shearer een deel van de opbrengst schenken aan homobelangenorganisatie GLAAD.

Een NFT (non-fungible token) is een niet-inwisselbaar digitaal bestand, dat als uniek bewijs geldt voor eigendom van digitale kunst. De prijzen van NFT's kunnen in de miljoenen lopen. Shearer heeft niet aangegeven hoeveel de foto moet opleveren. De veiling start donderdag en duurt 72 uur.

Madonna trad in 2003 tijdens de awardshow van MTV op met Spears en Christina Aguilera. Ze zongen haar hits Hollywood en Like A Virgin. Vlak voordat Missy Elliottt het trio kwam versterken, zoende Madonna eerst Aguilera en toen Spears. De foto die Shearer maakte is alleen van Madonna en Spears.