Facebook-topman Mark Zuckerberg kan zich niet vinden in de kritiek van klokkenluider Frances Haugen dat het sociale netwerk zijn eigen winst boven de veiligheid van gebruikers plaatst. Dat schrijft Zuckerberg dinsdag in een bericht op zijn Facebook-profiel.

Volgens Haugen kiest Facebook er "keer op keer" voor om het platform in te richten op het maken van meer winst, ook als dat ten koste gaat van gebruikers. Zo zorgde een verandering van het algoritme in 2018 voor meer verdeeldheid onder gebruikers van Facebook. Het platform zou dat algoritme vervolgens niet hebben aangepast, omdat gebruikers daardoor juist vaker terugkwamen. Dit heeft volgens haar bijgedragen aan de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari.

Zuckerberg zegt dat daar niets van klopt en benadrukt dat er recentelijk nog een wijziging in het algoritme is doorgevoerd waardoor minder virale content wordt getoond aan gebruikers. Hij zegt dat Facebook weet dat dit minder geld oplevert, maar beter is voor het welzijn van mensen.

De Facebook-topman ontkent ook dat het bedrijf opzettelijk content aan gebruikers laat zien die hen boos maakt, zodat ze meer tijd op Facebook besteden. "Onze adverteerders vertellen ons de hele tijd dat ze hun advertenties juist niet naast schadelijke of boze berichten willen hebben."

Haugen beschuldigde het bedrijf er ook van uit eigen onderzoek te weten dat Instagram slecht is voor het zelfbeeld van tienermeisjes. Zij zouden door het platform eetstoornissen ontwikkelen en steeds depressiever worden, maar door algoritmes steeds blijven terugkomen naar de app. Zuckerberg ontkent dit en zegt dat het juist voor hem belangrijk is dat Facebook producten maakt die "veilig en goed" zijn voor kinderen.

Veel van haar claims slaan volgens hem "nergens op". "Als we onderzoek negeren, waarom zouden we dan een heel wetenschappelijk programma hebben om deze belangrijke kwesties juist te kunnen begrijpen."

Haugen vindt dat er meer toezicht moet komen op Facebook

Datawetenschapper Haugen, die volgens haar LinkedIn-profiel ruim twee jaar als productmanager bij Facebook werkte, maakte zich afgelopen weekend bekend als klokkenluider met interviews bij CBS en The Wall Street Journal. Dinsdag getuigde ze in een hoorzitting over Facebook in de Amerikaanse Senaat. Daarin herhaalde ze haar beschuldigingen en benadrukte ze dat er meer toezicht moet komen op Facebook.

Zuckerberg schrijft in zijn bericht dat hij al jaren pleit voor betere regels op het internet. Hij verwijst hierbij naar zijn eerdere getuigenissen in het Congres. "We doen ons best, maar veel van de beslissingen moeten worden gemaakt door de mensen die we democratisch hebben verkozen. Zoals: wat is de beste leeftijd voor tieners om gebruik te mogen maken van platforms op het internet? (..) Ik geloof niet dat private bedrijven al die beslissingen zelf moeten maken."