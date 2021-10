Facebook heeft berichten verwijderd die van Rusland offline moesten, omdat ze in strijd waren met de Russische wetgeving. Maar het bedrijf hangt mogelijk alsnog een boete boven het hoofd, omdat het te langzaam was en er berichten zijn achtergebleven. Dat meldt Reuters op basis van de Russische communicatiewaakhond Roskomnadzor.

De autoriteit had vorige week gedreigd Facebook een boete op te leggen tot maximaal 10 procent van zijn jaarlijkse omzet in Rusland, als het bedrijf de berichten niet zou verwijderen. Facebook heeft actie ondernomen, maar wellicht niet genoeg.

Roskomnadzor zegt dat Facebook niet alles heeft verwijderd. Ook zouden berichten niet snel genoeg zijn gewist. Daarom zou Facebook alsnog een boete kunnen krijgen. Het zou gaan om berichten die onder meer kinderporno en drugsmisbruik bevatten.

Volgens een woordvoerder van de waakhond zouden er nog 1.043 berichten op Facebook staan die eigenlijk verwijderd moesten worden. Op Instagram staan er ook nog 973.

Facebook kreeg dit jaar al eerder boetes opgelegd in Rusland omdat het berichten niet verwijderde. In totaal zou de teller inmiddels op omgerekend 834 miljoen euro aan boetes staan. Tegen sommige daarvan gaat Facebook nog in beroep.