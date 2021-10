Het Russische ruimtevaartuig Soyuz MS19 heeft met succes het International Space Station (ISS) bereikt, schrijft de Russische ruimtevaartorgansatie Roscosmos in een tweet. Aan boord zijn een Russische actrice en regisseur die op het ISS een film gaan maken, en een ervaren Russische kosmonaut.

De raket werd dinsdagochtend om 10.55 uur Nederlandse tijd gelanceerd vanuit een lanceerbasis in Kazachtstan. Aan boord waren onder anderen de Russische regisseur Klim Shipenko en actrice Yulia Peresild. Ze zijn twaalf dagen in het ISS om een film te maken.

Het wordt de eerste film over de ruimte die ook daadwerkelijk in de ruimte wordt opgenomen. De regisseur wil gewichtloosheid als nooit tevoren vastleggen, vertelde hij in een eerder interview.

Naast de twee filmmakers is ook kosmonaut Anton Shkaplerov mee op de reis. Hij heeft drie eerdere reizen naar ISS gemaakt en verblijft dit keer zes maanden op het ruimtestation.

De lancering en de vlucht verliepen goed. Na een vlucht van iets meer dan vier uur is de capsule met succes gekoppeld aan het ruimtestation.

Op 16 oktober gaan de acteurs terug naar de aarde. Dit doen ze samen met kosmonaut Oleg Novitskiy, die momenteel ook in het ruimtestation verblijft. Eigenlijk zouden kosmonaut Petr Dubrow en astronaut Mark Vande Hei ook terugkeren, maar zij staan hun plekken af aan de filmmakers en blijven tot maart aan boord van het ISS.