Tijdens de urenlange storing van Facebook, Instagram en WhatsApp werden er veel meer sms'jes verstuurd dan normaal. Dat melden telefoonproviders aan NU.nl.

De apps van Facebook kregen maandag rond 17.30 (Nederlandse tijd) te maken met een wereldwijde storing. Pas rond middernacht werd het weer mogelijk in te loggen op Facebook en Instagram. WhatsApp werkte een uur later ook weer.

Een woordvoerder van KPN vertelt dat klanten tijdens de piek vier keer zoveel sms'jes verstuurden als op een normale maandagavond. De provider merkte vanaf het begin van de storing rond 17.30 uur al dat het drukker was, maar de piek werd rond 22.00 uur bereikt.

Toename sms-verkeer bij KPN

Ook werd er volgens KPN meer gebeld. "Maar de piek in het aantal sms'jes was significant hoger", vertelt de woordvoerder.

Overbelast raakten de systemen niet, want verzonden berichtjes kwamen goed aan. "Wat dat betreft hebben we een goede infrastructuur. We zaten er wel extra bovenop om te kijken of alles goed is gegaan."

Stijging van 120 procent bij T-Mobile

T-Mobile meldt een stijging van 120 procent in het sms-verkeer en een stijging van 10 procent in het belverkeer ten opzichte van een gemiddelde maandag.

De cijfers zijn een gemiddelde stijging over de gehele dag, terwijl de storing 's avonds plaatsvond. Een woordvoerder zegt dat het aannemelijk is dat de stijging 's avonds hoger was ten opzichte van de rest van de dag. Ook bij T-Mobile ontstonden er geen problemen door de toename.

NU.nl heeft ook Vodafone om een reactie gevraagd, maar die provider kon niet direct cijfers overhandigen.

Telefoonproviders zijn overigens niet de enige bedrijven die profiteerden van de storing. Zo meldt berichtendienst Signal op Twitter dat maandag miljoenen nieuwe gebruikers zich hebben aangemeld.