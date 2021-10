De politie in Oekraïne heeft afgelopen week twee mensen aangehouden op verdenking van het uitvoeren van grote losgeldhacks, schrijft ze maandag in een verklaring.

De arrestaties vonden afgelopen plaats in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Bij de arrestatie en het onderzoek naar de verdachten zijn de Oekraïne politie, de Franse gendarmerie, de FBI, Interpol en Europol betrokken.

De verdachten zouden grote hacks hebben uitgevoerd op verschillende bedrijven. Daarmee zouden ze meer dan 150 miljoen dollar (zo'n 130 miljoen euro) aan schade hebben toegebracht.

De politie deed onderzoek en trof verschillende computers, 375.000 dollar losgeld, twee auto's en ruim 1 miljoen dollar in cryptomunten aan.

Europol schrijft in een persbericht dat de verdachten deel uit zouden maken van een hackgroep die sinds april 2020 actief is. Welke groep het betreft, is in verband met het lopende onderzoek niet bekendgemaakt. De groep zou bekendstaan om de hoge bedragen losgeld die worden geëist na een hack, oplopend tot 70 miljoen dollar.

Experts suggereren dat de verdachten leden zijn van hackgroep REvil, de groep achter de grote Kaseya-hack van afgelopen jaar waarbij ook 70 miljoen dollar losgeld werd geëist. Deze hack leidde ertoe dat bedrijven van over de hele wereld met niet-werkende computersystemen kampten.