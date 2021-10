Facebook, Instagram en WhatsApp kampten maandag met een grote storing. Inmiddels zijn de apps weer bereikbaar, maar wat veroorzaakte de problemen precies?

Facebook noemt defecte configuratieaanpassingen aan de routers de voornaamste oorzaak van de zes uur durende storing. Daardoor hadden zo'n 3,5 miljard gebruikers geen toegang tot hun sociale media en hun berichtendiensten.

"Onze technische teams zijn erachter gekomen dat veranderingen aan de configuratie van de routers die het netwerkverkeer tussen de datacenters coördineren de problemen hebben veroorzaakt. Die zorgden voor onderbrekingen in de communicatie en legden de diensten stil", meldt Facebook in een verklaring.

Fout bij update van systeem

Hoewel het platform verder geen details deelt, zeggen verschillende cybersecurityexperts dat de problemen zijn ontstaan tijdens een routinematige update van het zogenoemde Border Gateway Protocol (BGP). Dat is een systeem dat wordt gebruikt om verkeer tussen verschillende providers te routeren.

Simpel gezegd maakt dit systeem van alle computers en servers één groot netwerk. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat bezoekers op websites of in apps terechtkomen.

Het BGP-systeem van Facebook lijkt maandag te zijn uitgeschakeld, wat eigenlijk betekent dat het platform was 'verdwenen' van het internet. Vermoedelijk komt dat door een menselijke fout voorafgaand aan de update. Sabotage van binnenuit, bijvoorbeeld door een medewerker, wordt niet uitgesloten. Facebook gaat hier ongetwijfeld nog onderzoek naar doen. Een hack van buitenaf lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk.

Ongebruikelijk dat storing zo lang duurt

Dat een storing zo lang duurt, is overigens ongebruikelijk. Techbedrijven kampen wel vaker met een storing waardoor diensten uitvallen. Maar dat zo veel apps van Facebook tegelijk niet werken, en voor zo'n lange tijd, is wel zeldzaam. De laatste grote storing van Facebook was in 2019.

De problemen van maandag hebben in ieder geval gevolgen op de beurs. Facebook leverde bijna 5 procent aan beurswaarde in, al heeft dat ook te maken met ander negatief nieuws over het platform. Facebook-topman Mark Zuckerberg verloor bijna 7 miljard dollar (omgerekend zo'n 6 miljard euro). Zijn vermogen zakte naar 120,9 miljard dollar.