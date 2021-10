Facebook heeft excuses gemaakt voor de bijna zes uur durende storing waar het bedrijf maandag mee kampte. Naast het sociale netwerk waren ook de apps Messenger, Instagram en WhatsApp urenlang onbereikbaar.

"Aan de vele mensen en bedrijven overal ter wereld die op ons rekenen: het spijt ons. We waren hard aan het werk om onze apps en services weer bereikbaar te maken en zijn blij om te melden dat ze weer online komen", aldus Facebook op Twitter.

Ook Facebook-topman heeft via zijn eigen platform zijn excuses aangeboden. "Sorry voor alle ongemak vandaag, want ik weet hoeveel jij op ons rekent om in contact te blijven met de mensen om wie je geeft."

Zuckerberg schrijft er niet bij hoe de storing kon gebeuren. Ook vanuit de rest van het bedrijf blijft het stil. Wel schreef Facebook-topman Mike Schroepfer eerder op Twitter dat het bedrijf kampte met "netwerkproblemen".

Gebruikers kregen draaiend tandwiel te zien

Het probleem ontstond rond 17.30 uur. Veel mensen kregen een draaiend tandwiel te zien als ze de apps wilden gebruiken en het sturen van berichten was onmogelijk. De storing was pas rond middernacht verholpen.

De storing bij het socialemediabedrijf zorgde voor veel reuring op het internet. Zo meldden bijna 14 miljoen mensen problemen met Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger bij de website Downdetector.com.



Het bedrijf, dat wereldwijd storingen registreert, zegt dat het nooit eerder zo'n grote storing zag als maandag. Het aantal nieuwe meldingen neemt gestaag af nu de sociale apps weer deels bereikbaar zijn, aldus Downdetector.com.