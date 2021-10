DigiD is weer in de lucht. Om 00.20 uur in de nacht van maandag op dinsdag waren de problemen voorbij, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het systeem was sinds begin maandagavond niet bereikbaar voor gebruikers vanwege herhaaldelijke ddos-aanvallen. Het was urenlang niet mogelijk om in te loggen bij websites van de overheid en dus niet mogelijk om veel overheidsdiensten te gebruiken. DigiD is het 'digitale paspoort' dat veel overheidsinstanties hanteren om online iemands identiteit te checken.

De storing hield geen verband met die van Facebook, Whatsapp en Instagram, die maandag ook geruime tijd plat lagen. Volgens de woordvoerder van het ministerie staat de storing "helemaal los" van die andere, grote storing. "DigiD gebruikt een ander netwerk dan de sociale platformdiensten", aldus woordvoerder.

Bij een ddos-aanval raakt een server overbelast door verzoeken om informatie. Als dat aantal aanvragen groter is dan wat de server aankan, zorgt dat ervoor dat niemand meer met de server kan communiceren en dat daardoor websites en andere diensten die via de server lopen plat komen te liggen.