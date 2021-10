Facebook, Messenger, WhatsApp en Instagram waren maandag sinds het einde van de middag niet bereikbaar vanwege een grote storing. Omstreeks 23.50 uur begonnen de apps het weer langzaam te doen. Dit is wat we inmiddels weten.

Wat was dit voor storing?

Sinds ongeveer 17.40 uur was het voor gebruikers van de getroffen apps niet mogelijk om berichten te ontvangen of te verzenden. Het vernieuwen van de overzichten leverde slechts een foutmelding op.

Facebook, het moederbedrijf achter de getroffen apps, deelt nauwelijks iets over de storing. Het bedrijf zei op de hoogte te zijn en te werken aan een oplossing, maar gaf geen details.

Waarom duurt het zo lang?

Wat er precies aan de hand was, blijft dus een beetje vaag. Volgens experts ging het waarschijnlijk om een fout die intern bij Facebook ligt.



Veiligheidsexpert Ronald Prins zei maandagavond in de uitzending bij het programma Op1: "Alle verkeersborden op het internet, die wijzen naar Facebook, zijn weggehaald door Facebook zelf. Daardoor kunnen alle pakketjes richting Facebook de weg niet meer vinden en daarom is Facebook volledig onbereikbaar geworden."

Cyberbeveiligingsexpert Kevin Beaumont vatte het eerder op de avond als volgt samen: "Facebook bestaat nu eigenlijk niet op het internet."

Volgens Prins ziet het ernaar uit dat iemand bij Facebook een fout heeft gemaakt. "Mogelijk is die fout zodanig dat die medewerker vanaf zijn werkplek niet eens meer toegang heeft tot die apparaten en dat hij het ook niet zelf kan herstellen." Uit berichtgeving van The New York Times blijkt dat ook. Volgens de krant heeft Facebook medewerkers naar een datacenter gestuurd om servers handmatig op te starten.

Gebeurt zo'n storing vaker?

Dat techbedrijven af en toe kampen met een storing waardoor diensten uitvallen, is niet heel gek. Maar dat zo veel apps van Facebook nu tegelijk uitvielen, en voor uren aan een stuk, is wel zeldzaam.

Waarschijnlijk was de storing niet het gevolg van een cyberaanval, melden anonieme beveiligingsmedewerkers van Facebook aan The New York Times. Volgens hen verschilt de achterliggende technologie van de apps onderling genoeg om ze in één keer plat te krijgen door een hackaanval.

Wat als je bij andere diensten inlogt via Facebook?

Als gevolg van de storing was het voor mensen ook niet mogelijk om bij andere diensten in te loggen via Facebook. Mensen die hun Facebook-account aan andere apps hebben gekoppeld, moesten wachten tot de storing is opgelost.

Welke alternatieven voor communicatie zijn er?

Facebook bezit de populairste sociale netwerken en chatapps ter wereld. Facebook, Messenger, WhatsApp en Instagram hebben miljarden gebruikers.

Maar er zijn alternatieven om met elkaar in contact te blijven. Niet alleen bellen en sms'en werkt nog gewoon, ook andere diensten zullen hun gebruikersaantallen maandagavond zien stijgen. De app Signal is een goed alternatief voor WhatsApp, om beveiligd met anderen te chatten. Ook Telegram is een populair alternatief met uitgebreide mogelijkheden, al zijn gesprekken daar niet standaard versleuteld.