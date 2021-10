Wat er precies aan de hand is, blijft dus een beetje vaag. Maar het probleem ligt zo goed als zeker bij de servers van Facebook.Facebook lijkt grote problemen te hebben met het Domain Name System (DNS). Dit is vergelijkbaar met een telefoonboek: je zoekt de naam van de persoon die je wilt bellen en het boek geeft je een nummer om diegene te bereiken. DNS doet hetzelfde op het internet. Je vult de domeinnaam in en DNS vertaalt die naar een reeks nummers: het IP-adres. Zo kom je op een website terecht zonder zelf al die cijfers in te hoeven vullen, maar simpelweg een website.Nu lijken de verwijzingen naar Facebook-diensten weg te zijn, zeggen experts. Omdat apparaten van mensen de diensten niet kunnen vinden, kunnen ze niet worden geladen.Daarnaast is er waarschijnlijk een probleem met de Border Gateway Protocol (BGP), zeg maar het postbedrijf van het internet. Hiermee wordt de snelste route bepaald om data uit te wisselen. Cyberbeveiligingsexpert Kevin Beaumont vat het samen: "Facebook bestaat nu eigenlijk niet op het internet."