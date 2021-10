WhatsApp ligt maandagavond net als Facebook en Instagram al urenlang plat. Dat is voor veel gebruikers aanleiding om op zoek te gaan naar andere berichtenapps. Wat zijn de populairste alternatieven?

1. Telegram

Telegram is een alternatief voor WhatsApp dat vaak en snel nieuwe functies uitrolt onder gebruikers. Zo konden gebruikers al veel langer stickers en gifjes op Telegram gebruiken dan op WhatsApp. Sinds kort is er ook de mogelijkheid om videochats en livestreams op te nemen en te bewaren.

Toch ligt de dienst ook onder vuur. Zo zou Telegram te weinig doen om aanstootgevende inhoud in groepen te verwijderen en zouden criminelen die onder meer naaktbeelden verspreiden nauwelijks worden aangepakt.

Telegram verzamelt net als WhatsApp metadata, maar wel in mindere mate. Dat betekent dat het bedrijf niet kan meelezen met berichten, maar dat het bijvoorbeeld wel kan zien hoe vaak iemand een app gebruikt. Een ander belangrijk verschil met WhatsApp is dat berichten bij Telegram niet standaard versleuteld zijn. Als gegevens worden versleuteld, is het voor derden moeilijk deze in te zien.

Telegram is sinds zijn verschijning in 2013 meer dan een miljard keer gedownload. Daarmee is het de vijftiende app ooit die die mijlpaal bereikt. In 2021 zag Telegram zijn gebruikersaantallen enorm groeien. De vele downloads kwamen in een periode dat WhatsApp buiten Europa onder vuur lag vanwege een nieuw privacybeleid.

2. Signal

Een ander alternatief voor WhatsApp is Signal. De software van deze app is open source, wat betekent dat iedereen de programmeercode kan inzien. Voor andere programmeurs is dus transparant hoe de app werkt. Signal verzamelt bovendien geen metadata en er wordt niets gedeeld met derden.

Wel heb je net als bij WhatsApp een telefoonnummer nodig om je aan te melden voor de app. Critici vinden het ook een nadeel dat de servers in de Verenigde Staten staan en niet in Europa.

Net als Telegram ziet Signal het aantal gebruikers flink stijgen. Volgens analysebureau Sensor Tower werd Signal wereldwijd 8,8 miljoen keer gedownload in de week waarin WhatsApp zijn nieuwe beleid aankondigde, schreef de BBC. Het aantal downloads lag in de week daarvoor nog op 246.000.

3. iMessage

Wanneer je in het bezit bent van een iPhone, iPad of Mac, kun je gebruikmaken van iMessage. Je kunt daarmee via je internetverbinding gratis berichten, foto's en video's verzenden. iMessage is net als WhatsApp beveiligd met eind-tot-eindversleuteling.

Een nadeel van iMessage is dat het alleen mogelijk is om gratis berichten te sturen naar gebruikers die ook in het bezit zijn van een Apple-product. Als je een bericht stuurt naar iemand die daar niet over beschikt en bijvoorbeeld in het bezit is van een Android-telefoon, wordt dit bericht automatisch als sms verstuurd. Daar zijn mogelijk kosten aan verbonden.