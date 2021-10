De wereldwijde storing waar Facebook maandag mee kampte, was rond 23.50 uur zo goed als voorbij. Na ruim zes uur zijn de apps Instagram, WhatsApp, Facebook en Messenger weer zo goed als bereikbaar. De storing werd volgens het bedrijf veroorzaakt door een verkeerde instelling tijdens het uitvoeren van een update.

Het probleem ontstond rond 17.30 uur. Veel mensen kregen een draaiend tandwiel te zien als ze de apps wilden gebruiken en het sturen van berichten was onmogelijk. Door de storing konden ruim 3,5 miljard gebruikers niet bij hun gegevens.

Maandagavond tegen middernacht kwamen de diensten van Facebook mondjesmaat weer online. Momenteel doen Instagram, Facebook en WhatsApp het bij de meeste mensen weer. Wel werken de apps de komende tijd mogelijk nog wat instabiel, doordat zeer veel apparaten tegelijk verbinding proberen te maken.

Rond 4.00 uur meldde WhatsApp-CEO Will Cathcart op Twitter dat de berichtenapp weer voor iedereen te gebruiken was.

Verkeerde instelling volgens Facebook oorzaak van storing

Topman Mark Zuckerberg bood via Facebook zijn excuses aan voor de storing. "Sorry voor al het ongemak vandaag, want ik weet hoeveel jij op ons rekent om in contact te blijven met de mensen om wie je geeft."

In een verklaring schrijft Facebook dat de fout werd veroorzaakt tijdens het bijwerken van de systemen. Door een verkeerde instelling in het routersysteem van Facebook konden servers niet langer met elkaar communiceren. "We willen op dit moment duidelijk maken dat we denken dat de oorzaak van de storing bij een foutieve configuratie lag", aldus het bedrijf.

Veiligheidsexpert Ronald Prins omschreef het maandagavond in Op1 als volgt: "Alle verkeersborden op het internet die naar Facebook wijzen, zijn weggehaald door Facebook zelf. Daardoor kunnen alle pakketjes richting Facebook de weg niet meer vinden en daardoor is Facebook volledig onbereikbaar geworden."

Facebook zegt geen aanwijzingen te hebben dat er ook data zijn gelekt door de storing. Door de problemen konden werknemers ook niet bij de interne systemen.