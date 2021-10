Facebook heeft maandag sinds het begin van de avond problemen, waardoor de apps Instagram, WhatsApp, Facebook en Messenger al uren onbereikbaar zijn. Ook de interne systemen die door medewerkers van Facebook worden gebruikt, zijn uitgevallen.

Ontvang een melding als de storing voorbij is Volgen Abonneer je op deze tag

Het bedrijf heeft nog niet laten weten wat de storing heeft veroorzaakt, maar wereldwijde storingen die urenlang duren zijn zeldzaam. Op 19 maart hadden de diensten van Facebook ook te maken met een grote storing. Die duurde toen ongeveer een uur.

Ook in Nederland is de storing duidelijk merkbaar. Tienduizenden mensen melden op storingensites Allestoringen.nl en Down Detector dat de apps niet werken. De problemen zijn rond 17.30 uur begonnen en zijn nog niet opgelost. Niet alleen Nederlanders hebben er last van, ook in het buitenland lijken de apps onbereikbaar.

Veel mensen die de apps proberen te gebruiken, krijgen een draaiend tandwiel te zien. Nieuwe berichten lijken niet binnen te komen en ook berichten plaatsen of versturen is voor veel gebruikers onmogelijk.

Een woordvoerder van Facebook heeft aan NU.nl bevestigd dat er inderdaad problemen zijn, maar zegt nog niet te weten hoe het komt dat de diensten niet meer werken. De oorzaak wordt onderzocht. "We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen problemen hebben om toegang te krijgen tot onze apps en producten", laat ze weten. "We werken eraan om alles zo snel mogelijk te herstellen."

Storing mogelijk veroorzaakt door interne fout

Veligheidsexperts zeggen tegen persbureau Reuters dat de storing mogelijk door een interne fout bij Facebook is veroorzaakt. Sabotage van binnenuit sluiten zij niet uit, maar een hack van buitenaf wordt onwaarschijnlijk geacht.

Twitter reageerde ondertussen gevat op de storing bij de concurrent door "hello literally everyone" te twitteren, nadat veel internetgebruikers hun heil daar waren gaan zoeken.

Hoelang de storing zal duren, is nog onbekend.