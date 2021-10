Facebook heeft maandagavond problemen, waardoor de apps Instagram, WhatsApp, Facebook en Messenger onbereikbaar zijn. Op het moment van schrijven is de oorzaak nog onbekend.

Tienduizenden mensen melden op storingensites Allestoringen.nl en Down Detector dat de apps niet werken. De problemen zijn rond 17.30 uur begonnen en zijn nog niet opgelost. Niet alleen Nederlanders hebben er last van, ook in het buitenland lijken de apps onbereikbaar.

Veel mensen die de apps proberen te gebruiken, krijgen een draaiend tandwiel te zien. Nieuwe berichten lijken niet binnen te komen en ook berichten plaatsen of versturen is voor veel gebruikers onmogelijk.

Een woordvoerder van Facebook heeft aan NU.nl bevestigd dat er inderdaad problemen zijn, maar zegt nog niet te weten hoe het komt dat de diensten niet meer werken. De oorzaak wordt onderzocht. "We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen problemen hebben om toegang te krijgen tot onze apps en producten", laat ze weten. "We werken eraan om alles zo snel mogelijk te herstellen.

Hoelang de storing duurt, is nog onbekend.