Een scanner in huis kan heel handig zijn, maar het kost wel wat geld en neemt aardig wat plek in beslag. Lang niet iedereen heeft zo'n apparaat staan, maar met deze tips is dat ook niet nodig: je telefoon kan prima dienstdoen als scanner.

Waar vroeger veel mensen nog een gecombineerde printer en scanner hadden, ziet in deze steeds digitalere wereld lang niet iedereen daar het nut meer van in. Wanneer heb je nou nog dingen per se op papier nodig?

Maar soms komt daar toch ineens het moment dat je denkt: had ik nou maar een scanner, bijvoorbeeld om je paspoort in te scannen of voor belangrijke papieren die je moet ondertekenen. Dan is het goed om te weten dat je smartphone ook als scanner kan werken.

iOS

iPhone-bezitters hebben het makkelijk: in iOS zit de functie verborgen in de app 'Notities'. Maak een nieuwe notitie aan, tik in de balk op de camera en kies voor 'Documenten scannen'. Je camera wordt nu automatisch geopend.

Leg het document dat je wilt scannen plat op tafel neer. Rechtsboven kun je uit twee opties kiezen om te scannen: automatisch of handmatig. In de automatische stand wordt het document herkend door je telefoon en verschijnt er een hokje om het papier heen. Met de handmatige optie kun je dit zelf nog aanpassen. Nu kun je de scan opslaan of nog meer scans toevoegen.

Android

Voor Android-bezitters is het iets onlogischer. Je moet namelijk de app van Google Drive gebruiken om een scan te maken. Die staat vrijwel altijd al geïnstalleerd op je telefoon. Zo niet, dan download je hem in Google Play.

Open de app en tik op het plusje. Onder het kopje 'Nieuw maken' kun je nu kiezen voor 'Scannen'. Ook hier wordt je camera automatisch geopend en kun je een foto maken van je document.

Nadat je op OK hebt gedrukt, kun je de foto nog bijsnijden of extra scans toevoegen via het plusicoontje. Daarna moet je je nieuwe PDF-bestand een naam geven en kiezen waar je hem op wilt slaan.

Andere apps

Overigens zijn er ook een hoop gratis scan-apps te vinden in Google Play en de App Store, maar met bovenstaande gangbare applicaties die op vrijwel elke telefoon staan, zijn die dus eigenlijk overbodig.

Toch kan een app als Adobe Scan wel handig zijn als je meer wilt doen dan alleen scannen. Deze app herkent bijvoorbeeld automatisch de tekst in je documenten en maakt die zoekbaar, zodat je je digitale paperassen op bepaalde woorden kunt doorzoeken. Ook kun je documenten voortaan gewoon op je smartphone ondertekenen, zodat je zelfs geen printer meer nodig hebt.