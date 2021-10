Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge doet aangifte van bedreiging, nadat een twitteraar een foto had geplaatst van een galg tijdens een coronademonstratie in Amsterdam afgelopen weekend. Het Openbaar Ministerie (OM) bestempelde de tweet eerder op maandag al als 'bedreigend'.

De Jonge doet altijd aangifte van dit soort gevallen, bevestigt een woordvoerder van de minister aan NU.nl na berichtgeving van de NOS. Het is niet duidelijk of er al aangifte is gedaan, maar "dat heeft hij gedaan of zal hij gaan doen".

In de tweet was een foto te zien van de coronademonstratie die zondag in Amsterdam plaatsvond. In het publiek was een grote galg opgetuigd. Een twitteraar schreef vervolgens: "De galg hangt voor je klaar @MinVWS Hugo!"

Inmiddels is de tweet en het bijhorende account van Twitter verwijderd. Het sociale medium heeft vooralsnog niet gereageerd op vragen van NU.nl.

Het OM zei de tweet als "bedreigend" te bestempelen. De politie doet onderzoek naar het bericht en probeert de identiteit van de twitteraar te achterhalen. De galg die tijdens het protest door coronademonstranten werd meegenomen, is op zichzelf niet strafbaar.

De demonstranten protesteerden tegen het coronabeleid van de regering. Er zouden zo'n 25.000 betogers aanwezig zijn geweest, bleek uit berekeningen van zowel de gemeente als een door de organisatie ingehuurd bedrijf.